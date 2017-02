ANNONSE

Tre av fire sittende styremedlemmer i Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond blir avsatt av Stiftelsestilsynet etter en ny knusende revisjonsrapport. Det skriver Finansavisen fredag.

Dette er den tredje kritiske tilsynsrapporten siden stiftelsen ble etablert i Bondevik-regjeringen i 2007.

Stiftelsen, som er statens pengegave til romanifolket i Norge som kollektiv oppreisning for gamle overgrep fra storsamfunnets side, var opprinnelig et fond på 75 millioenr kroner. Solberg-regjeringen inndro fondet til fordel for en årlig bevilgning over statsbudsjettet i 2014.

Styreleder i Romaistiftelsen, Holger Gustavsen, er en av de tre i styret som nå blir avsatt, skriver Finansavisen.

Blant funnene i rapporten er følgende:

- Nivået på styregodtgjørelser og honorarer er urimelig høye

- Stiftelsen har flere ganger utbetalt urettmessige beløp/godtgjørelser

- Styremedlemmer har regelmessig deltatt i saksbehandling av søknader der de er inhabile

Holger Gustavsen mener tilsynsrapporten har mange feil og at dette vil bli belyst når han møter staten i retten.

- Rapporten inneholder sterke påstander, men vi registrerer at Stiftelsestilsynet ikke har tilstrekkelig tro på egne påstander til at det har funnet grunn til å treffe vedtak i saken, sier Gustavsen blant annet til Finansavisen.