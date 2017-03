Subsea 7-aksjen til værs etter milliardutybtte

ANNONSE

Utbyttet pr aksje er på fem kroner og begrunnes med «Subsea 7s utmerkede drift og den påfølgende sterke finansielle og likviditetmessige posisjonen» til selskapet.

Børsen jubler over nyhetene og sender selskapet, som har Kristian Siem som hovedaksjonær, opp ti prosent. Selskapet er nå priser til 43 milliarder kroner på børsen.

Selskapet la frem kvartalstall torsdag som viste at selskapet klarer å bedre den brutto driftsmarginen til tross for en klar nedgang i omsetning som følge av oljeprisnedturen.

Omsetningen for fjerde kvartal 2016 var 932 millioner dollar, mot 1.025 millioner dollar i samme kvartal i 2015. Den justerte brutto driftsresultatet (ebitda) var 288 millioner dollar, mot 310 millioner dollar i samme kvartal 2015. Ebitda-marginen for kvartal var 31 prosent for kvartalet og 32 prosent for helåret, en forbedring fra henholdsvis 30 prosent og 26 prosent.

Omsetningen for helåret 2016 falt til 3.567 millioner dollar fra 4.758 millioner dollar i 2015.

«Vi leverte gode operasjonelle og finansielle resultater i 2016 til tross for en fortsatt nedgang i akvititet i hele næringen. Rsultatene reflekterer en vellykket implementering av kostnadsreduksjonstiltak, samtidig som de opprettholder høye gjennomføringsstandarder og beholders gruppens ekspertise og kapabiliteter», skriver konsernsjef Jean Cahuzac i Subsea 7.