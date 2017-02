Superyachten «Sailing Yacht A» er tatt i arrest fordi regninga ikke er betalt

ANNONSE

For drøye to uker siden var superyachten Sailing Yacht A i Kristiansand. Og superyacht kan den sannelig kalles, den 142,81 meter lange og 24,88 meter brede båten.

Den har tre master, hvorav den høyeste rager 100 meter over vannflaten, går over åtte dekk og har plass til fire mindre båter og en ubåt, samt helikopterplass i baugen. Prislappen er på 3,7 milliarder.

Yachten var innom den sørlandske perlen for å spare eieren, den russiske oligarken Andrej Melnitsjenko, 700 millioner momskroner.

Ikke betalt



Men nå er yachten altså tatt i arrest i Gibraltar, melder DN. Åsaken er at skipsverftet Nobiskrug i Rendsburg i Nord-Tyskland har fått medhold fra høyesterett i det britiske oversjøiske området på sørspissen av Spania, i at Melnitsjenko ikke har gjort opp regningen og derfor har brutt kontrakten med verftet.

Ifølge rettspapirene skal det være snakk om 136 millioner i ubetalte regninger, samt to mindre krav som gjelder underleverandører, skriver Gibralatar Chronicle.



- Vi er overrasket over at et verft som Nobiskrug tar slike skritt. Vi anså at vi nærmet oss en løsning, ettersom de ga oss yachten 5. februar. Pengene ble betalt inn på en konto dagen etter, i påvente av at alle detaljer skulle komme på plass, sier en talsperson for yachten, som sier saken nå er advokatmat.

Gir momsrefusjon



Skipet skal ha kostet Melnitsjenko 3,7 milliarder kroner eksklusiv moms. Den stive prisen skyldes at Melnichenko har måttet betale for utvikling av helt ny teknologi til bruk i seilskipet.

– Hovedårsaken til at en slik yacht går til en norsk havn, er for å få momsrefusjon i Tyskland, skrev DN da yachten var innom Norge.

Ved å seile innom Kristiansand, som altså ligger utenfor EU, og få stemplet ulike dokumenter, kan rederen kreve momsrefusjon fra Tyskland på 19 prosent.

Med en pris på 3,7 milliarder så tilsvarer det 703 millioner kroner.

Flere innom Kristiansand



Også i 2008 la Melnichenko jomfruturen til Kristiansand. Den gang var det Motor Yacht A som var på tur.

Melnitsjenko er ifølge amerikanske Forbes god for 100 milliarder kroner med virksomheter innen kull, energi og gjødsel.

I 2010 ankom superyachten Luna Kristiansand, der eier Roman Abromovitsj gikk om bord, skrev Superyachts dengang. Luna var da splitter ny fra verftet i Tyskland.