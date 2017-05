Suveren ny toppnotering på Oslo Børs

ANNONSE

Børsen ligger tirsdag ved lunsjtider på 719,80 poeng, det suverent høyeste nivået i løpet av en handelsdag noensinne.

Også i går steg børsen til rekordhøyder, drevet av lettelse over at Emmanuel Macron slo Marine Le Pen i presidentvalget i Frankrike.

Ny toppnotering på Oslo Børs

Bred oppgang

Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets viser til at de aller fleste sektorene på børsen går bra for tiden. Samtidig støttes Oslo Børs av en god utvikling på de store europeiske børsene, som børsene i London, Paris og Frankfurt.

- Vi ser at sentimentet i markedet generelt er bra. Det reflekterer en solid vekst i økonomien, spesielt i Europa, sier Tunaal til Nettavisen.

Han mener samtidig lettelse over vel overståtte valg i Nederland og Frankrike også bidrar til å løfte børsene.

- Etter Brexit og presidentvalget i USA var det mye frykt for at ekstrempartiene ville komme i posisjon i Europa. Nå ser vi at det ikke har skjedd, så markedet trekker en lettelsens sukk, sier Tunaal.

Motstridende signaler

Børsoppgangen denne uken kommer til tross for prisen på nordsjøolje ligger på skarve 49,45 dollar. Oljeprisen har tradisjonelt vært den viktigste indikatoren på hvordan børsen utvikler seg.

Svakeste krone på 15 måneder - oljeprisen raser

Selv om oljeprisen har falt over ti prosent den siste måneden, er børsen opp fire prosent. Også oljeselskapet Statoil har steget på børsen.

- Signalene fra råvaremarkedene og aksjemarkedet er veldig forskjellige. Det kan virke som om aksjemarkedet priser inn i en Opec-avtale denne måneden, noe som ikke er tilfelle for oljemarkedet, sier Tunaal.

Macron sendte Oslo Børs til ny rekord

Samtidig nyter børsen svært godt av at kronen er så svak, noe som gjør at varer og tjenester som nordmenn selger i utlandet blir billigere. Det ser man blant annet på sjømatnæringen, som har steget 16 prosent de siste måneden.

Økonomer mener kronen burde vært mye sterkere

Finansaksjer er også opp og børsens nest største selskap, DNB, har steget ni prosent bare den siste uken.

Orkla la frem kvartalstall som var omtrent som ventet tirsdag. Aksje stiger 1,45 prosent.

Sterk vekst for Orkla

Venter inntjeningsfest

Leif-Rune Rein, sjefstrateg for globale aksjer i Nordea, mener det meste tyder på positiv utvikling på børsene i tiden fremover.

- Vi er nå i en positiv, men meget uvanlig sitasjon. Analytikernes estimater for global selskapsinntjening for 2017 startet året på et høyt nivå, og er nå faktisk høyere. Det ser dermed ut til at det kan bli inntjeningsfest for selskapene i år, sier Rein i en kommentar til Nettavisen.

Han viser til at estimert inntjeningsvekst globalt er nå på 13,6 prosent.

- Normalt sett blir globale inntjeningsestimater revidert ned fra starten av året, da analytikere har en tendens til å være litt for optimistiske i starten av året. I år virker det derimot som analytikerne har vært litt for pessimistiske, sier Rein.

Startet bra

Han viser til at rapporteringssesongen for første kvartal 2017 som vi nå er inne i har startet bra i både USA, Europa og Japan.

- Det ser med andre ord ut til at inntjeningsfesten fortsetter, noe som vil støtte aksjer fremover, sier Rein.

Han mener hovedforklaringene til den sterke inntjeningsveksten er blant annet solid global økonomisk vekst og avtagende negative effekter av den sterke dollaren og fallet i oljeprisen. Ved siden av det var første kvartal i fjor et svært svakt kvartal, noe som gir et gunstig sammenlikningsgrunnlag.

- Vi står med andre ord overfor det som ligger an til å bli litt av en inntjeningsfest i globale aksjemarkeder i året som kommer, og dette er hovedgrunnen til at vi venter fortsatt positiv utvikling i aksjemarkedet, sier Rein.

Har du fått med deg denne videoen?