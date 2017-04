Suveren sløseriseier til Helse Sør-Øst

ANNONSE

Kåringen kommer etter at en jury valgte ut fem kandidater til Sløseriprisen, som Nettavisens lesere stemte over.

Helse Sør-Øst vant de lite flatterende prisen etter å ha betalt en halv milliard kroner for et røntgen-system med så alvorlige feil at legene mener bør skrotes.

15.000 stemte

15.000 stemte i avstemningen, som Helse Sør-Øst vant overlegent med 29 prosent av stemmene.

- Det er en verdig og viktig vinner av sløseriprisen. Det var mange gode kandidater, men helse er noe alle har et forhold til. Dette er noe folk naturlig nok er opptatt av, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen og jurymedlem for sløseriprisen, til Nettavisen.

UPOPULÆR PRIS: Karine Ugland Virik med prisen til vinner for 2016, Helse Sør-Øst (venstre) og vinner for 2015, Stortinget. Ingen vinnerne ønsket å ta imot prisen.

Hun mener saken er et eksempel på at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved anbudsrundene for norske bedrifter.

- Vi må se på anbudsreglene. Det er ikke sikkert det systemet vi har nå er det beste. Kanskje det for lett å velge det kortsiktig billigste alternativet fremfor det som er best på lengre sikt?, sier hun.

Ingen ville motta prisen

Nettavisen ønsket å dra til Hamar for å overrekke prisen til ledelsen i Helse Sør-Øst, men ledelsen har gitt beskjed om at de ikke ønsket å motta prisen.

Nettavisen har vært i kontakt med styreleder Ann-Kristin Olsen, som er på ferie og viser til administrerende direktør Cathrine Lofthus. Hun har imidlertid valgt å ikke besvare på Nettavisens henvendelser.

Via kommunikasjonsavdelingen har imidlertid Nettavisen fått en kommentar på epost fra Thomas Bagley, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Han avviser at innføringen av ny radiologiløsning ved Sykehuset Innlandet er på ingen måte penger ut av vinduet.

FORSVARER PENGEBRUKEN: Thomas Bagley, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

- Vi er nå i gang med innføring også på Ahus, og dette blir en regional løsning på sikt. Vi forstår godt frustrasjonene i fagmiljøene som opplever feil og mangler og som blir påvirket av dette i arbeidshverdagen. Innføringen har vært mer komplisert og har tatt lengre tid enn forutsatt, men vårt fokus er å identifisere utfordringene og løse de problemene som har oppstått. I tett samarbeid med leverandøren skal vi sørge for at løsningen på Sykehuset Innlandet blir bra, og at vi får en god regional løsning for sykehusene i vår region, skriver Bagley.

Helse Sør-Øst ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Virik konstaterer at sløseriprisen må være Norges minst poplære pris.

VIL IKKE SVARE: Adm. dir Cathrine M Lofthus i helse Sør-Øst.

- Jeg forstår at ikke folk ønsker oppmerksomhet rundt dette, men jeg skulle ønske man kunne se litt av humoren i dette også, sier hun. Også Stortinget nektet å motta prisen i fjor, så Virik har nå begge prisene stående på sitt kontor.

- Jeg lurer på hvor mange jeg kommer til å ha her om noen år, sier hun.

