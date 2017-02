SV vil ha mer barnetrygd mot fattigdom

ANNONSE

Lysbakken vil ikke ha behovsprøvd barnetrygd, slik flere borgerlige partier har foreslått. Han vil ha en universell ordning der alle får mer. Men den største økningen skal gis til enslige forsørgere og til familier med tre eller flere barn, skriver Bergens Tidende.

– Gjør du barnetrygden behovsprøvd, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid. Vi ønsker ikke å straffe folk som får seg jobb, sa Lysbakken under fylkesårsmøtet i Hordaland fylkeslag i Bergen lørdag.

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Om vi bare hadde prisjustert den de siste tjue årene, ville 18.000 færre barn i Norge sluppet å leve under fattigdomsgrensen, sier Lysbakken.

Han understreker at partiet ikke vil inngå noen avtale med Ap uten tiltak rettet mot fattige barn, og minner om at økende ulikheter ikke bare er et problem i USA og store deler av Europa.

– Også i Norge øker de økonomiske forskjellene mer enn de fleste tror. Derfor skal vi gjøre stortingsvalget til høsten til et solidaritetsvalg, sa Lysbakken.

