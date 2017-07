Svak nedgang på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt onsdag med 0,45 prosent og endte på 725,89 poeng. Ved børsslutt tirsdag gikk tre av de fem mest omsatte selskapene i rødt.

Yara International var mest tirsdagens mest omsatte aksje på Oslo Børs, men falt med 3,03 prosent.

Også Statoil (-0,79 prosent) og Norsk Hydro (-1,43 prosent) endte med nedturer ved børsslutt.

Telenor var nest mest omsatt på børsen (+0,91 prosent), etterfulgt av DNB (+0,93 prosent).

Av de ti mest omsatte på børsen tirsdag falt også Marine Harvest (-0,97), Orkla (-1,43 prosent) og Subsea (-0,75 prosent).

Både Norwegian Air Shuttle og Schibsted ser. A gikk opp med henholdsvis 2,04 prosent og 3,02 prosent.

Onsdagens børsvinner var Oceanteam som gikk 22,65 prosent opp.

Børstapere ble Wilson (-17,40 prosent) og Navamedic (-10,40 prosent).

På de toneangivende børsene i Europa var det også en svak nedgang.

DAX 30 i Frankfurt gikk ned 1,25 prosent, FTSE 100 i London gikk 0,16 prosent i minus og CAC 40 i Paris gikk ned 0,82 prosent.

Ved børsslutt tirsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 48,67 dollar fatet, omtrent det samme som mandag ettermiddag. Fatprisen for amerikansk lettolje lå på 46,19 dollar, en oppgang på 0,52 prosent.

Har du sett denne videoen?