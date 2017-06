ANNONSE

Dagens mest omsatte aksje var DNB – opp 0,6 prosent. Mens Statoil-aksjen (-0,07) og Norsk Hydro (-0,05) var av de fem mest omsatte selskapene som så vidt holdt seg på minussiden, fikk Telenor (+0,4) en svak oppsving.

Av de øvrige selskapene på omsetningstoppen bidro sjømatnæringen med positiv opptur. Norway Royal Salmon (+5,7), Salmar (+1,4) og Bakkafrost (+1,2) avsluttet alle uka opp.

Selskapet RenoNorden endte dagen opp 7,2 prosent etter en melding om at selskapet kan komme seg ut av den tapsbringende kontrakten med Bærum kommune, ifølge E24.

Samtlige av de toneangivende europeiske børsene hadde en opptur fredag. Mest fram gikk CAC 40 i Paris (+0,5 prosent), tett etterfulgt av FTSE 100-indeksen i London (+0,4). I Frankfurt gikk DAX 30-indeksen opp med 0,3 prosent.

Også oljeprisen fikk en svak løft i løpet av fredagen – prisen for nordsjøolje lå like etter klokken 17 på 47,16 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje ble omsatt for rundt 44,6 dollar fatet. (©NTB)