ANNONSE

Mest omsatt onsdag var børslokomotivet Statoil, men med et kursfall på 2,1 prosent bidro aksjen ikke til å løfte børsen, snarere tvert imot.

Blant de øvrige store selskapene noterte Norsk Hydro seg for et fall på drøye 1 prosent, mens Orkla falt med 0,1 prosent. Telenor gikk i pluss med en økning på 1,9 og Yara steg med marginale 0,4 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen med god aktivitet i aksjen steg Thin Film Electronics med 4,9 prosent.

Riggselskapene fikk kjørt seg hardt på Oslo Børs. Verst gikk det utover Seadrill, som falt med 5,5 prosent. Petroleum Geo-Services falt med 4,4 prosent.

Også de største europeiske børsene falt onsdag. CAC 40 i Paris med 0,3 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,2 og FTSE 100 i London med 0,1 prosent.

Oljeprisene gikk svakt opp etter å falt det siste døgnet. Et fat nordsjøolje omsettes for 55,8 dollar og et fat amerikansk lettolje for 52,7 dollar. (©NTB)