Svensk milliardær: Trump vil gi oppsving for verdensøkonomien

Økonomene varslet på forhånd at det kunne bli mye uro etter valget om Trump vant, men det gikk jo bra, sier Christer Gardell til Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) mandag.

Cevian Capital har eierandeler i selskaper over hele verden. For rundt 15 milliarder dollar, rundt 130 milliarder kroner, ifølge det amerikanske finanstidsskriftet Fortune.

Seiren til Donald J. Trump i USA-valget sendte sjokkbølger gjennom

politikken og opinionen på begge sider av Atlanterhavet. Gardell

har på sin side funnet grunn til å tro på oppsving i årene som

kommer. I likhet med amerikanske investorer. Børsindeksene i

New York har steget nær ti prosent etter valget.

- Jeg tror det kan gi et løft for den amerikanske økonomien de neste fire årene om man lykkes med ekspansiv finanspolitikk, mindre byråkrati og store investeringer i infrastruktur. Det vil smitte over på den europeiske

økonomien og kan lede til ny opptur. Derfor er jeg positiv, sier Gardell til DN.