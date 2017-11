Svensk samfunnsøkonom: - La bygdene gro igjen

Samfunnsøkonomen Kjell A. Nordström (59) har ertet på seg svenskene med dystre spådommer om distriktenes framtid. Torsdag gjestet han Oslo.

GRAND HOTEL, OSLO (Nettavisen): - Den økonomiske veksten kommer til å skje i byene. Da er det bedre å oppmuntre til at disse byene får vokse, og så mildne effekten så godt det lar seg gjøre for de små stedene og distriktene. Faktum er at tjenestetilbudet på mange av de små stedene vil bli borte, ting som helsestell og post. I Sverige har vi i dag 24-26 kommuner som ikke lenger fungerer. Det er en utvikling vi bare må se i øynene.

Har ertet på seg distrikts-Sverige

Den svensk-finske samfunnsøkonomen, foredragsholderen og forfatteren Kjell A. Nordström har ertet på seg mange svensker med dystre spådommer om framtidsutsiktene for distriktene. Han mener tallenes tale er klare og at urbaniseringen bare vil skyte ytterligere fart. Torsdag gjestet han Oslo med et foredrag på Sem & Johnsens Eiendomsdag på Grand Hotel. Heller ikke her la han fingrene i mellom:

- Det er bare å la bygdene gro igjen, uttalte han fra podiet.

Spår urban supervekst

Nordström, som er professor i International Business fra Handelshøyskolen i Stockholm, har i flere foredrag snakket om at storbyene kommer til å vokse enormt og at det er her den økonoomiske veksten vil komme. Han viser til prognoser som sier at Stor-Stockholm om 30 år vil ha en befolkning på fem millioner innbyggere (Drøye 2 millioner i dag) og at resten av landet blir liggende med økonomisk brukket rygg. Han har brukt Värmland som eksempel og snakket om at denne delen av Sverige vil bli liggende som en søppelhaug - en skräpyta på svensk. Her spår han null aktivitet, ingen universitet, ingen underholdning, ingen shopping, ingenting, bare trær.

- Gud, så sinte de ble, sier Nordström til Nettavisen når vi spør om de svenske reaksjonene på disse spådommene hjemmme i Norge.

- Men jeg mener ikke å snakke ned folk som bor på disse stedene. Det jeg beskriver er en utvikling jeg tror det er håpløst å snu. Det blir å tro på julenissen.

Nordström, som har vært en etterspurt foredragsholdere på lederseminarer i flere land, har skrevet bøkene Funky Business (sammen med og Karaokekapitalismen (sammen med Jonas Ridderstråle). I foredraget i Oslo torsdag trakk han fram noen av spådommene fra bøkene.

- De dør som fluer i Jämtland



- 25 år fra nå vil 600 byer stå for 90-95 prosent av jordens økonomiske vekst. 85 prosent av jordens befolkning vil bo på 1,5 prosent av jordens landmasse. Her i Norden er vi glade i livet på landet. Nordmenn har hytta, svenskene sommerstugan og finnene sin badstu. Men livet på landet er ikke så idyllisk. De dør som fluer i Jämtland. Man lever i snitt ti år lengre om man bor sentralt i Sverige enn om man bor i Jämtland. Vi ser de samme trekkene i Norge, hevder Nordström, som har sterk tro på den nordiske økonomien og de skandinaviske landenes evne til å manøvrere riktig.

- Tenk på at de fem nordiske landene tilsammen har 26 millioner innbyggere og samlet er den 9. største økonomien i verden, påpeker han.

