Søviknes advarer Fagforbundet om oljestans

LOs største forbund, Fagforbundet, vil ha slutt på petroleumsinvesteringer innen 2050.

- Det provoserer meg at deler av Fagbevegelsen nå er i ferd med å sage over greina de sitter på, sier Søviknes til Dagsavisen. Avisen skrev tirsdag at i Fagforbundets forslag heter det at «investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.»

- Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser. Hadde det ikke vært for inntektene fra petroleumssektoren hadde vi ikke fått bygd ut skoler og barnehager, hvor mange av Fagforbundets medlemmer jobber, påpeker Søviknes.

Han advarer Fagforbundets leder, Mette Nord, mot å sende ut signaler som kan skremme vekk investorer. Men Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtter vedtaket.

- Den norske debatten er helt svart-hvitt. Enten er du for olje og gass, eller så er du imot. I realiteten kan man både ha en sterk næring og nå målene i Parisavtalen, hevder han. Statsråden viser til analyser fra blant andre det internasjonale energibyrået (IEA), som viser at vi trenger olje og gass også i framtidens energimiks.