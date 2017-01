ANNONSE

Utdelingen skjer i sammenheng med konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016), ifølge Olje- og energidepartementet.

- Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder. Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en melding fra departementet.

Lisenser tillater oljselskapene å drive med leting og produksjon av olje og gass i et angitt geografisk område.

Totalt 33 selskaper søkte på utvinningstillatelser, og det er altså 29 ulike selskaper som får tilbud. 17 av disse selskapene får også tilbud om operatørskap.

Statoil stikker av med 29 utvinningstillatelser, hvorav 16 som operatør. Kjell Inge Røkkes Aker BP får 21 utvinningstillatelser, hvorav 13 som operatør.

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3).

