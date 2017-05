Svindlere stjal hytta

ANNONSE

Politiet etterforsker saken, og vet ennå ikke hvem som stjal hytta til Anne Berit Mork på Blefjell, skriver Dagens Næringsliv.

Det var takstmann Lasse Holm som fattet mistanke, da han fikk i oppdrag å taksere hytta for salg gjennom Propr, som er en selvbetjeningstjeneste for eiendomssalg.

Selger kontaktet ham på e-post og sa at nøkkelen skulle ligge utenfor hytta. Det gjorde den ikke, så Holm gikk til nabohytta og ble fortalt at den unge kvinnen som sto oppført som eier på skjøtet, ikke var kjent for naboene.

- Noen bare tok hytta, sier den virkelige eieren, Anne Berit Mork, til Dagens Næringsliv. På det tinglyste skjøtet sto det at den unge kvinnen hadde kjøpt hytta fra Morks far.

Den unge kvinnen sier at hun ikke kjenner til det forfalskede skjøtet, men at hun var utsatt for identitetstyveri høsten 2016.

Juridisk direktør Jens Christian Leonthin i Statens kartverk sier at Kartverket ikke uten videre kan føre hytta tilbake til riktig eier, selv om det er åpenbart at den har blitt stjålet. Mork må først sikre eiendommen gjennom en midlertidig forføyning i domstolen. Deretter må hun ta saken til Forliksrådet og få en avgjørelse på Kartverket skal tilbakeføre hjemmelen.