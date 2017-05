Swix-sjefen går på dagen

ANNONSE

Toppsjef i Swix, Ulf Bjerknes, sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning onsdag, opplyser selskapet i en pressemelding.

Han sier han ønsker en arbeidspause etter ni «fantastiske år» i Swix:

- Jeg har faktisk like mange drømmer for meg selv, som jeg har hatt for Swix.

Ferd-eier og styremedlem i Swix, Johan H. Andresen, tror de vil fortsette å holde kontakt.

- Ulf har vært svært viktig for oss i den perioden hvor selskapet har gått fra å være en ledende leverandør til folk som er glad i å gå og kjøre på snø, til å være en bedrift som gir folk bedre opplevelser året rundt. Jeg håper vi kan benytte oss av Ulf sin kompetanse i fremtiden.

Thomas Holmestad er nå konstituert i rollen som Swix-sjef.

Han har vært del av ledergruppen og leder segmentet Sport siden 2016.