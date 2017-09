Tabbene står i kø for Obos-leilighetene i Kværnerbyen

– Dette er en sak vi gjerne skulle vært foruten, sier talsmann for Obos.

I forrige uke kunne Nettavisen melde at beboerne i Peltonkvartalet og Franciskvartalet i Kværnerbyen i Oslo må flytte ut. 266 prefabrikkerte bad må rives og bygges på nytt.

Årsaken til elendigheten er en konstruksjonsfeil som kan føre til setningsskader og at fliser sprekker.

Les mer: Kjempetabbe fra Obos – flere hundre familier må flytte ut

Men dette er ikke de eneste problemene.

Plasserte toalettet feil



På flere av badene er toalettet montert slik at man ikke får åpnet luken helt på vaskemaskinen. Obos har en snodig forklaring på tabben.

– Dette skyldes en uheldig løsning og manglende kompetanse hos entreprenør, men her har de aktuelle beboerne fått tilbudt alternative baderomsløsninger eller prisavslag i regi av entreprenør via Obos som selger, skriver kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos i en E-post til Nettavisen.

Han påpeker at dette ble opplyst om, avklart og utbedret i god tid før innflytting.

SKYLDER PÅ ENTREPRENØREN: Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos.

Beboere skal ha fått tilbud om en gratis toppmatet vaskemaskin, men ved videresalg har noen tatt med seg denne. Dette skaper problemer for nye eiere. Nettavisen har selv vært i en av leilighetene, se video øverst i saken.

Fjernet en etasje



I tillegg er det også gjort etasjeendringer på et av byggene i Peltonkvartalet. Nok en tabbe.

– Boligene fikk tildelt et salgsnummer som eksempelvis 1001 og 1002 i forkant av salgsperioden, med start på nederste nivå, det vil si torgnivå. På salgstidspunktet forelå ikke adressevedtak fra kommunen, noe som legger grunnlaget for etasjeangivelser. Tomta til borettslaget er skrå og kommunen har i adressevedtaket angitt at første etasje er gårdsrom nivå, siden det er kjøreadkomst til dette nivået i sør. Dette medfører at nederste etasje i nord, torgnivået, blir underetasje. Altså bolig med salgsnummer 1001, har fått adressevedtak med U0101, det vil si Underetasje 01, bolig nummer én fra vestre etter inngangsdør, skriver Åge Pettersen i Obos.

– For at alle nødetater skal kunne finne frem, så har det vist seg at vi ikke kan anvende andre etasjeangivelser enn det kommunen legger til grunn i adressevedtaket, fortsetter han.

Får ikke åpnet vinduer



Yngvill Ofstad er styreleder i Francis borettslag. Hun forteller at etasjeendringen ble gjort for et år siden.

– Man ser jo fysisk sett hvor man er. Før hadde vi leilighet i fjerde etasje, nå er dette leilighet i tredje etasje, sier hun til Nettavisen.

– Så du kjøpte en leilighet i fjerde etasje, men den er egentlig i tredje etasje?

– Den har hele tiden vært i tredje etasje, spør du meg.

Ofstad kjenner ikke til at leiligheter i Franciskvartalet har problemer med åpning av luken på vaskemaskin på badet.

Styrelederen i Pelton borettslag ønsker ikke å kommentere saken.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I forrige sak kunne også Nettavisen melde om vinduer som ikke kan åpnes må også byttes ut i en rekke leiligheter. Det er også problemer med vannsprut på balkongene ved store nedbørsmengder.

Mest sett siste uken