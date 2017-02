ANNONSE

Det er havnerådet i Bergen som torsdag tok beslutningen om at Tangerås fjernes fra stillingen som han nå er suspendert fra, skriver NRK. Fra før hadde havnestyret gått inn for at han ikke får fortsette.

Tangerås har vært suspendert fra jobben i 16 måneder på grunn av den såkalte cruisesaken, der også tidligere bergensordfører Trude Drevland var involvert. Det ble ikke reist tiltale mot verken Drevland eller havnedirektøren.

16 av medlemmene i havnerådet stemte for å avslutte ansettelsesforholdet, mens kun tre stemte imot, ifølge Bergens Tidende.

Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.

