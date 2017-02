Tasawer Tommy Sharif: – Jeg erkjenner det som er gjort og legger meg flat

ANNONSE

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (Nettavisen): Tilståelsessaken mot Tasawer «Tommy» Sharif startet fredag morgen i Nedre Romerike tingrett.

Saken gikk som tilståelsesdom for skatteunndragelse på 1,5 millioner kroner og regnskapsrot for Sharif.

Politiet har frafalt flere av de mest alvorlige tiltalepunktene.

Den tidligere dekkbaronen ble pågrepet etter at han slo ni av sine selskaper konkurs og skyldte 94,5 millioner kroner. Det var bostyrer Christian Lundin som anmeldte Sharif for mulige straffbare forhold.

I tingretten erkjente Sharif straffskyld for alle punktene han var siktet for.

– Jeg erkjenner det som er gjort og legger meg helt flat, sa Sharif da han forklarte seg for dommeren.

– Livet mitt har stått på vent



Den tidligere dekkbaronen fortalte at han ikke ønsket en rettssak «med masse vitner og dokumenter».

AKTOR: Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche i Romerike politidistrikt.

– Jeg har ringt politiadvokaten flere ganger for å få en avklaring på saken. Jeg ønsket å få vite hvorvidt jeg sendes ut av landet, eller må sone flere år i fengsel. Livet mitt har stått på vent under denne saken, sa Sharif.

– Jeg sier «ja» til alt, bare jeg blir ferdig med saken ...

– ... nå er det min jobb og påse at du heller ikke blir straffet for noe du ikke har gjort, avbrøt dommeren.

Ville ha lavere straff



Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche la ned påstand om ti måneder i fengsel og en bot på 250.000 kroner. Hun viste til at saken omhandlet «betydelige beløp». Sharif har mulighet til å anke om dette blir dommen.

Politiet ville gi Sharif rabatt for at han har tilstått, men ikke at saken har tatt lang tid å etterforske.

– Denne saken viser hvor mye ressurser det offentlige bruker når de skal ettergå en slik sak. Denne saken har «gått på skinner» og ikke tatt lengre tid en man må kunne forvente i en slik sak, sa hun.

Sharif ble pågrepet og satt på glattcelle i juni 2015 etter at dekkimperiet raknet. Han ble senere løslatt.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, la ned påstand om åtte måneders fengsel, og viste til en rekke mer alvorlige forhold.

– Vi går for en deldom hvor han eventuelt kan sone straffen med fotlenke, sa Elden til Nettavisen etter at retten var hevet.

I tillegg mente han at en bot på rundt 100.000 kroner var en mer passende sum.

Bostyrer ikke informert



Nettavisen snakket med bostyrer Christian Lundin før tilståelsessaken. Han var ikke kjent med at saken skulle opp.

– Jeg reagerer på politiet ikke har informert meg om denne saken. Jeg visste ikke engang at den skulle opp i dag. Avgjørelsen om å henlegge flere av tiltalepunktene har jeg påklaget til statsadvokaten, men har ikke fått svar tross purring, sier Lundin til Nettavisen.

Han reagerer også på at pengene politiet har beslaglagt er forfordelt til Skatt Øst, og mener det er et brudd på konkursloven.

Det er ventet dom i saken til uken.

