Telenor-avtale gir Schibsted-fest

Torsdag kveld ble det kjent at Schibsted og Telenor går ut av eiersamarbeid, såkalte joint ventures, som har vedvart siden 2013.

Avtalen skjer ved at Telenor får Schibsted rubrikkannonse-eiendeler i Malaysia, Vietnam og Myanmar, mens Schibsted overtar Telenors eierandeler i Chile og Brasil. Schibsted betaler dessuten Telenor rundt 3,4 milliarder kroner.

Finansmarkedet er ikke i tvil om hvilken av de to selskapene som har gjort den beste dealen. Mens Telenor-knapt beveger seg kun svakt opp, er Schibsteds A-aksje opp hele over ni prosent, den kraftige oppgangen på et år.

Schibsted-aksjen handles nå til sitt høyeste siden september i fjor.

KRAFTIG OPPGANG: Schibsteds a-aksje stiger fredag til sitt soleklart sterkeste så langt i år,

Telenor og Schibsted ut av samarbeid

- Ingen dårlig avtale

Mye av dette skyldes at rubrikkannnonsevirksomhet er kjernevirksomheten til Schibsted, men har liten betydning for verdien til Telenor-aksjen.

Analytiker Aksel Engebakken i ABG Sundal Collier mener ikke nødvendigvis Telenor har gjort en dårlig avtale gjennom salget til Schibsted.

I stedet tror han aksjonærene er glade over at Schibsted styrker tilstedeværelsen i et veldig viktig rubrikkannonsemarked, nemlig Brasil.

- Markedet regner ikke med de små eiendelene til Schibsted, så når de bytter noen små eiendeler i Sørøst-Asia mot en økt eierandel i Brasil, så oppfattes det som positivt, sier Engebakken til Nettavisen.

Han mener at basert på hva Schibsted betaler og hva de får, skulle aksjen kanskje ha løftet seg med rundt fire prosent.

- Samtidig tror jeg at markedet liker at de konsoliderer porteføljen mot Latin-Amerika, i stedet for å ha en mer spredt portefølje, sier Engebakken til Nettavisen.

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted er selv veldig fornøyd med avtalen.

- Et joint venture varer ikke evig, og Telenor har sterkere strategisk interesser i Asia. Da er det naturlig at de overtar stafettpinnen der, men vi konsentrerer oss om Latin-Amerika, sier Ryssdal.

Schibsted er tungt inn med Finn.no-liknende sider i store latinamerikanske land som Mexico, Brasil og Chile.

Selv etter avtalen med Telenor, vil imidlertid Schibsted fortsatt kun eie 50 prosent av siden OLX. Den andre halvdelen eies av en av Schibsteds største konkurrenter globalt, sør-afrikanske Naspers.

Ryssdal vil ikke kommentere noe om ytterligere planer for sin eierandel i Brasil.

- Brasil er et svært land og OLX er en stor side, så vi er godt fornøyd med posisjonen vår, sier Ryssdal, som viser til at siden hadde en inntektsvekst på 120 prosent i fjor.

- Den følger den tradisjonelle modellen vår med å bygge oppe et sterk trafikkposisjon og dermed begynne å tjene penger etter hvert, sier Ryssdal.

Han sier at de venter at Brasil-siden vil gå i pluss i løpet av året.

Mot ny rekord

Ellers er børsen svakt opp fredag og stiger rundt 0,30 prosent til 720,28 poeng. Børsen har handler nær rekordnivået hele uken og holder hovedindeksen seg på det nåværende nivået til stengetid vil det bety en ny rekord.









Ellers er oljeprisen lite endret. DNB og Hydro er svakt ned, mens Kongsberggruppen faller litt etter å ha lagt frem tall for kvartalet.