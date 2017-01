Telenor bekrefter anmeldelse i Bulgaria

Et mobilselskap Telenor kjøpte i 2013, er under etterforskning. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Telenor bekrefter at selskapet har anmeldt mulig økonomisk kriminalitet i Bulgaria. Et mobilselskap Telenor kjøpte i 2013, er under etterforskning.