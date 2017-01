Telenor: Datakriminelle har blitt «proffere»

ANNONSE

– I 2016 så vi en økt profesjonalisering av organisert datakriminalitet, og salget av avansert skadevare på et grå/sort marked har blitt til milliardbutikk, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor til NTB.

Les også: Økning i digital trakassering mot jenter og kvinner

Det var spesielt svindelmetodene «CEO-svindel» og «ransomware» bedriftene ble utsatt for. Sistnevnte økte mest, og i løpet av fjoråret ble tusenvis av servere og PC-er infisert.

Ransomware, som går ut på at kriminelle krypterer innholdet og gjør det uleselig for eieren, rammet også privatpersoner. For å få tilbake dataene sine må eieren betale store summer.

– Ransomware og CEO-svindelen vil fortsette. Hittil har vi sett relativt få tilfeller av målrettede ransomware-angrep mot bedrifter i Norge. Dette regner vi med at vil øke i 2017, påpeker Nilsen.

Ved CEO-svindel lurer kriminelle bedriftsansatte til å tro at de får en epost fra toppsjefen i selskapet, som ber dem om å overføre beløp. De kriminelle har ofte satt seg godt inn i selskapets struktur og forhandlinger. (©NTB)