Telenor litt foran i kappløpet om 5G

ANNONSE

5G vil gjøre at mobilsignalene i 2020 kan gå opptil hundre ganger raskere enn i dag, ifølge NRK.

– I løpet av ett år ventes standardiseringen av 5G-teknologien å være ferdig, og nettet vil trolig være i kommersiell bruk fra 2019-2020, forteller forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg i Telenor.

LES også: Ønsker å skru av 3G-nettet i Norge - men har møtt overraskende hindring

Selv om Telenor er først ute med demonstrasjon, skal de ikke være for sikre på at de blir først med tilbudet til kundene:

– Vi har allerede to konkrete løsninger på plass som beveger seg mot 5G-teknologien, så vi får nå se på hvem som blir først ut med dette, sier kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim i Telia.

Telia skriver på sine nettsider at de venter at 5G blir utplassert fra 2020.

Ved Telenor-demonstrasjonen på Fornebu mandag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holde innlegg om hvilken betydning 5G vil ha for samfunnet. Sandberg i Telenor nevner fjernkirurgi som eksempel, der en kirurg kan sitte på et sykehus og gjennomføre en operasjon på et annet sted. Den raske signaloverføringen muliggjør dette ved at både videosignaler og kontrollsignaler overføres til en kirurgrobot i sanntid.