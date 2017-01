ANNONSE

Blant de mest omsatte selskapene er PGS vinneren med en vekst på 2,4 prosent til tross for at oljeprisene fortsetter nedturen. Norsk Hydro øker 1,8 prosent og Yara 1,2 prosent.

Taperne er Telenor og Orkla, som faller henholdsvis 1,9 og 0,7 prosent.

London steg FTSE 100-indeksen med 0,6 prosent. I Frankrike gikk CAC 40 opp 0,1 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt steg 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 54,1 dollar på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje ble handlet for 51,2 dollar. (©NTB)