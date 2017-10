Telenor omorganiserer - sparker rundt 80 ansatte

Telenor omorganiserer mobildivisjonen.

Telenor Norge omorganiserer mobildivisjonen for privatmarkedet, og en mindre avdeling på Gjøvik i fastnett- og TV-divisjonen avvikles, melder selskapet i en pressemelding.

Rundt 80 ansatte blir overtallige. Endringene er en del av Telenors digitaliseringsagenda.

- I dag har dyktige medarbeidere fått informasjon om at vi nedbemanner flere steder i organisasjonen. Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, norgessjef for Telenor, ifølge pressemeldingen.

Telenor sier de har ambisiøse mål for konsernet og at dette krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader.

- Telenor skal være helt i front av digitaliseringen av Norge. Dette medfører at vi må endre hvordan vi arbeider og hvordan vi organiserer oss i Telenor Norge. Digitaliseringen i markedet gir utfordringer og muligheter. Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, sier Svendsen.

Telenor Norge har 3900 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele landet.

