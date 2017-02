Tesla-aksjen faller kraftig etter nedjustering

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Aksjekursen til Tesla falt markant mandag, på et tidspunkt mer enn fem prosent, etter at Goldman Sachs nedjusterte sin vurdering fra nøytral til salg, melder Market Watch.

- Våre bekymringer er kortsiktige og gjelder den operasjonelle lanseringen av Model 3, en ubekreftet solarbusiness samt pengebehov, forteller analytiker David Tamberrino hos Goldman Sachs.

2,5 timer etter at børsen åpnet, befinner Tesla-aksjen seg på 245,94 dollar, som er drøyt 11 dollar lavere enn da børsen åpnet, eller 4,3 prosent ned.

Kursen var på det meste nede i 242,01 dollar mandag, hvilket er aksjens laveste nivå siden 19. januar.

Goldman Sachs tror at lanseringen av Model 3 vil bli forsinket.

Det er ventet at selskapet vil hente inn fersk kapital før fjerde kvartal, etter at toppsjef Elon Musk anerkjente at dette kan bli nødvendig da selskapet nylig la fram sine siste kvartalstall.