Tesla svidde av fem milliarder forrige kvartal

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag la Tesla fram sine tall fra første kvartal i 2017 og der kom det fram at bilprodusenten brukte opp 600 millioner dollar eller cirka fem milliarder norske kroner av sin kapital.

Den gode nyheten er at Tesla fortsatt har fire milliarder dollar i kapital, altså cirka 34 milliarder kroner. Det bør være nok til at selskapet slipper å hente inn ytterligere kapital i 2017.

Omsetningen i første kvartal var på 2,7 milliarder dollar, eller 23,4 milliarder kroner. Dette er 0,09 milliarder dollar over det analytikerne hadde ventet, ifølge Market Watch.

Analytikerne regnet også med et tap på 0,82 dollar per aksje, mens det faktiske tapet utgjør 1,33 dollar per aksje. En betydelig del av tapet skyldes SolarCity, som ble kjøpt opp i fjor og nå er med for fullt i Teslas kvartalstall for første gang.

Tesla satte imidlertid rekord i antall leverte biler med 25.051. Målet for andre kvartal er mellom 47.000 og 50.000 biler.

I tillegg ser det ut til at produksjonen av Teslas Model 3 vil starte i sommer, som planlagt. Elon Musk håper fremdeles at kapasiteten vil være på fem tusen biler per uke «en gang i løpet av året», og ti tusen biler per uke en gang i 2018.

Selskapet planlegger også å åpne 100 nye butikker i løpet av 2017. I første kvartal ble det åpnet både i Dubai og Sør-Korea.

Aksjekursen til Tesla har gått ned 0,52 prosent til 308,52 dollar etter at kvartalsrapporten kom.