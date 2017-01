Test: Denne mat-appen kutter prisen mest

ANNONSE

App-krigen ruller videre, og etter at Rema lanserte sin nye app Æ har alle kjedene endret sine rabattprogrammer.

Siden de fleste av oss kjøper et ganske variert utvalg av varer så er det ikke nødvendigvis så store forskjellen mellom en høy rabatt på de varene du kjøper ofte, og en rabatt på alt du kjøper.

Les: Folkeopprør mot Rema 1000 i sosiale medier: – Boikotter heretter Rema grunnet bestevenn-strategien

Privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN har regnet på app-effekten

Vinneren er Coop

- Hvis ikke Coop og Kiwi hadde økt sine rabatter på frukt og grønt, ville Æ vært en klar vinner med normalt forbruk. Etter siste runde i rabattendringer er det faktisk det eldste programmet til Coop som i vår test seiler opp som det kundeprogrammet som gir deg de ekstra hundredelene i vårt beregningseksempel, sier Reite til Nettavisen.

Les: Her er Rema 1000s nei-liste

Privatøkonomen har beregnet rabattene man ville oppnådd basert på historisk varefordeling for en eksempelhusholdning, og har kommet frem til at det er nærmest dødt løp.

Coop Medlem 2,57 %

Kiwi Pluss 2,35 %

Rema Æ 2,30 %

Coop Medlem-rabatten gjelder kun ved bruk av Coop-appen hos billigkjedene Coop Extra og Coop Obs.

Dine handlevaner avgjør



Andelen frukt og grønt, og hvor lojal du er mot de samme varene har stor betydning. Kjøper du mest grønnsaker og frukt, seiler Kiwi opp, men har du en tendens å ende med de samme varene i handlekurva er det Rema som blir den klare vinneren. Vi har heller ikke lagt inn ekstrarabatter for kredittkort, og kjøpeutbytte i Coop er lagt på minimumsnivå på én prosent.

Les: – Det er kaos for Rema 1000

- Det er altså fortsatt prisnivå, kvalitet og vareutvalg som bør avgjøre hvor du foretrekker å handle, men du bør ta med deg fordelene appene gir der du foretrekker å handle, sier Endre Jo Reite.

Frukt og grønt har blitt et viktig våpen i app-kampen. Rabattene der er viktig for det totale rabattnivået du oppnår.

Les: - Nei takk, Reitan! Vi er ikke interessert i å vite om sex-livet ditt!

- Varene innen frukt og grønt utgjør for mange rundt ti prosent av dagligvareforbruket, og de høye rabattene der er viktig i kampen mellom appene. Samtidig er bør man nok finlese vilkårene. Det er eksempelvis unntak for oppkuttede og vaskede grønnsaker og det er lett å plukke med seg slike fullprisvarer i den tro at du også der får rabatt, sier Reite.

1500 til 2000 kroner å spare i året

Appene gir altså i seg selv liten grunn til å endre handlevaner, men smart appbruk vil kunne gi deg tusenlapper i sparte kostnader.

- Kostnaden for alle rabattene fordeles ut på forbrukerne, og det blir de app-løse som blir taperne. Prisforskjellene med og uten app-bruk vil for mange bli betydelig. For en gjennomsnittshusholdning er det 1.500 – 2.000 kroner å spare i året på app-bruk, sier Reite.

Kiwis app vinner test hos smartepenger.no

Mer om dagligvarekjedenes mat-apper kan du lese om i denne artikkelen på smartepenger.no.

Med handlekurven til smartepenger.no er det Kiwis app som kommer best ut med en årlig besparelse på 2.000 kroner. Remas Æ kommer på andreplass med en besparelse på 1.800 kroner. På tredjeplass finner vi Coop Obs og Coop Extra med en årlig besparelse på 1.600 kroner.

Med smartepenger.nos Kalkulator for daglivarebonuser kan finner du nøyaktig hvor mye du kan få i bonus og eller rabatt hos de ulike kjedene.

Coop Extra har de laveste matprisene i fersk test

Husk på en ting til slutt - rabatter og bonuser er flott, men det er de grunnleggende prisene som er viktigst. Hvem som til enhver tid har de billigste prisene kan du følge på enhver.no.

I siste undersøkelse fra 17. januar 2017 er det Coop Extra som er billigst. Les mer her.