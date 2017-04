Theresa May kaller inn til nyvalg - store bevegelser i pundet

ANNONSE

Pundet svekket seg kraftig mot en rekke utenlandske valutaer, inkludert den norske kronen tirsdag formiddagen.

Det skjedde etter at det ved 11-tiden norsk tid ble kjent at den britiske statsministeren Theresa May uventet skulle avholde pressekonferanse klokken 12.15.

Årsaken var at May kaller inn til nyvalg 8. juni.

Store bevegelser

Hun sier at Storbritannia trenger sikkerhet, stabilitet og sterkt lederskap i kjølvannet av EU-avstemningen.

Etter den tid har pundet styrket seg igjen, men er fortsatt svakere enn før melding om pressekonferansen kom.

May ble statsminister i sommer etter at David Cameron trakk seg i etterkant av Brexit-avstemningen.

STORE UTSLAG: Pundet falt kraftig etter at May kalte inn til pressekonferanse, men henter seg nå igjen.

Hun begrunner beslutningen om nyvalg med Brexit med at «landet samler seg, men det gjør ikke Westminister», med henvisning til den politiske ledelsen i landet, som befinner seg i bydelen Westminister i London.

Tidligere avvisende

May har tidligere avvist at det er aktuelt med nyvalg, og mener det vil være en distraksjon fra Brexit-forhandlingene.

- Det kommer ikke til å skje. Det kommer ikke til å være noe nyvalg, sa en talsmann for statsministeren i mars, ifølge Financial Times.

Den politiske redaktøren i BBC, Norman Smith, regner med at det er snakk en betydelig annonsering.

- Statsministeren kaller kun inn til slike pressekonferansen når det skjer noe viktig, som avganger og valg, men vi vet ikke hva det er, sier han til BBC.

Et svakere pund betyr at britiske varer blir billigere i norske kroner, og er dermed godt nytt for alle som skal på London-tur.