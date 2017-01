Theresa May snakket pundet til værs

ANNONSE

Det britiske pundet skyter i været som følge av Theresa Mays pressekonferanse om Brexit. Det skal spesielt være løftet om at resultatet fra forhandlingene blir lagt frem for avstemning i det britiske parlamentet som skal være positivt for pundet.

-Jeg kan bekrefte at den endelige avtalen mellom Storbritannia og EU vil bli lagt frem til avstemning i både Under- og Overhuset før det trer i kraft, sier May på pressekonferanse.

Pundet falt kraftig mandag som følge av frykt for en hard brexit.

De aller fleste medlemmene i Underhuset er imot utmeldingen, og de kan dermed stoppe hele utmeldingen, eller i det minste få flere innrømmelser som gjør at bruddet med EU blir mykere. Pundet har styrket seg nærmere to prosent mot dollaren i løp av dagen, det aller meste etter at Mays pressekonferanse startet. Mot kronen styrker pundet seg rundt 0,8 prosent.