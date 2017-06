Thomas Giertsen-selskap får ny eier

ANNONSE

Monday Production kjøper ut Sony Music Norway fra Thomas Giertsens (45) produksjonsselskap Feelgood, heter det i en pressemelding.

Giertsen beholdre sin aksjepost på 39 prosent.

Bransjeveteranen Lasse Hallberg (61) blir ny sjef.

Det er ikke opplyst om prisen på transaksjonen.

- Feelgood er et sterkt og etablert selskap med veldig mange av bransjens beste kreatører og gjennomførere. Selvfølgelig gleder jeg meg ekstra mye til å jobbe tett med Thomas igjen som jeg hadde gleden å bli kjent med for over 20 år siden når vi startet den første Mandagsklubben, sier Lasse Hallberg.

Giertsen har troen på den nye eierkonstellasjonen.

- Jeg tror Monday er en riktig majoritetsaksjonær for Feelgood fremover og at deres eierskap vil styrke selskapet. Jeg gleder meg til å jobbe med dem og ikke minst til å jobbe med Lasse Hallberg igjen, det er altfor lenge siden sist, sier Giertsen.