Thon-senter utvides for milliarder

På Moa utenfor Ålesund er Thon i ferd med å bygge det som blir landets største kjøpesenter. Og i Bergen er Lagunen i ferd med å forvandles til en by.

– På Moa utvides Amfi-senteret med cirka 36.000 kvadratmeter. Samlede investeringer er på cirka 600 millioner kroner, sier konserndirektør eiendomsutvikling hos Olav Thon, Ole-Christian Hallerud til estatenyheter.

I tillegg jobbes det også med planer om en handelspark i Breivika ved Moa, ved siden av tomten hvor Ikea-bygget kommer. Handelsparken skal ifølge planene bli på rundt 20.000 kvadratmeter og stå ferdig samtidig som IKEA åpner dørene i 2021. Samlede investeringer i Breivika er på rundt 400 millioner, noe som drar Thons samlede investeringer i Moa-området opp til cirka én milliard kroner.

Amfi Moa vil etter utvidelsene ha et samlet handelsareal på tett opp under 140.000 kvadratmeter. I antall kvadratmeter gjør dette senteret til landets største, men i omsetning har senteret vært nødt til å se seg slått av både Sandvika storsenter, Lagunen storsenter og Strømmen Storsenter, skriver estatenyheter.

Illustrasjon av AMFI MOA nor ferdig utvidet til det som blir landets største kjøpesenter målt i kvadratmeter.

Fra kjøpesenter til by

I Lagunen sør for Bergen er arbeidet med å gjøre Lagune-parken om til en by godt i gang. Første byggetrinn er på cirka 50.000 kvadratmeter, inkludert 10.000 kvadratmeter parkering. Første byggetrinn inkluderer foruten en god del nytt handelsareal også flere kinosaler, serveringssteder, samt trening og kontor.

MOA AMFI slik det ser ut i dag - før utvidelsen som skal være ferdig høsten 2018.

– Her er samlede investeringer på tett oppunder én milliard kroner, sier Hallerud.

Både i Moa og i Laguneparken skal utvidelsene av det eksisterende handelsarealet stå ferdig høsten 2018.

– Vi skal være klar til julehandelen neste år, sier Hallerud.

I Lagunen er imidlertid planene større enn som så. I tillegg til de 50.000 kvadratmeterne som nå bygges planlegges det også en stor mengde kontorbygg og boliger. Samlet er det snakk om i overkant av 100.000 kvadratmeter med kontorlokaler, samt 700 nye boliger.

– Det er ikke tatt stilling til når vi eventuelt kommer til å gå i gang med andre byggetrinn. Det er noe som vil bli vurdert fortløpende, sier Hallerud.

Snarlig igangsetting i Åsane

Nord i Bergen, nemlig i Åsane, sikret Olav Thon seg for litt over et år siden Åsane Storsenter. Senteret var tidligere eid av Nordea Liv og Steen og Strøm (50/50), men ble altså kjøpt av Olav Thon for to milliarder kroner. Nå jobber de med bygge- og utvidelsesplaner for senteret.

– Åsane kommer nok til å bli delt inn i flere byggetrinn, men vi ser ikke bort fra at vi kan komme i gang med første byggetrinn allerede om et års tid, sier Hallerud.

Hva og hvordan vil han ikke si noe særlig om foreløpig, men det er snakk om å bygge Åsane Storsenter, som i dag i praksis består av to kjøpesenter, delt av en stor parkeringsplass, tettere på hverandre.

– Det er snakk om å bygge dem nærmere hverandre. I tillegg ser vi også på muligheten for å bygge boliger, sier Hallerud, som legger til at utviklingspotensialet i Åsane er stort.

– Vi snakker om 70.000 til 80.000 nye kvadratmeter, men her snakker vi i et tiårsperspektiv, sier Hallerud.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her