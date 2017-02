Ti TV 2-ansatte nekter å gå frivillig

ANNONSE

I tillegg er fem ansatte fortsatt i dialog om sluttpakke og frivillig avgang, skriver Dagens Næringsliv.

- Det gjenstår fortsatt 10-15 uløste saker av den overtalligheten vi har i 2017. Vi er fortsatt i dialog med enkelte av disse om en løsning, og håper selvfølgelig at det er flere som vil løse seg før vi går til eventuelle drøftinger om oppsigelse, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand.

Tidligere har Nettavisen omtalt nedbemanningsprosessen, og at ansatte raser mot prosessen. Nestleder i redaksjonsklubben i TV 2, Klubb 2, Stein Akre, uttalte at prosessen var en vulgær måte å gjøre det på.

Nettavisen har også omtalt at ansatte har grått i fortvilelse over situasjonen de var i. Mange ansatte har også gått på jobb selv om de har vært syke, av frykt for å bli nedbemannet. Redaksjonsklubben kjenner til at dette har forekommet, men Willand kalte det for «rykter» da hun uttalte seg til Nettavisen i midten av januar.

Willand opplyser at drøftelsene med de tillitsvalgte starter denne uka.

- Så vil vi sammen med dem vurdere hvem som kalles inn til individuelle drøftingsmøter, sier Willand.

Disse møtene skal holdes i løpet av februar.

- Vi skal nå først inn i drøftelser i forkant av reelle oppsigelser. Flere av dem som står på denne listen, har høy ansiennitet i TV 2, og vi mener de har sterke saker arbeidsrettslig sett, sier leder Henrikke Helland i TV 2s redaksjonsklubb.

TV 2 er inne i en omfattende nedbemanningsprosess der det skal kuttes 177 faste ansatte for å spare 350 millioner kroner innen 2020.