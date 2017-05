Tidligere SAS-topp kan få jobben med å kjøpe SAS

ANNONSE

Nettavisen skrev i forrige uke at tidligere kommersiell direktør i SAS, Robin Kamark, går inn i toppledelsen i Etihad Airways i de De forente arabiske emirater.

- Jeg ser virkelig frem til å jobbe globalt med å videreutvikle Etihad-gruppens investeringer, sa Robin Kamark til Nettavisen.

Etihad har vokst kraftig de 13 siste årene. En av strategiene er å omdirigere flytrafikken til store flyplasser i Asia, fremfor flyplasser i store europeiske byer.

VOKSER: Ethiad Airways.

En annen strategi, er å kjøpe seg inn i små og store flyselskap, og på den måten sluse flypassasjerer inn til Etihad. Hittil har selskapet kjøpt seg opp i Air Berlin, italienske Alitalia og fem andre selskaper på flere kontinenter.

Det er disse selskapene Kamark nå får ansvar for.

– Det trigger meg å jobbe på toppnivå i flybransjen, med virksomheter i flere verdensdeler og å ta strategiske valg for fremtiden. Det kiler i magen, sier Kamark til DN.

Om eventuelt SAS-kjøp



SAS er blant de selskapene som det kan bli aktuelt å kjøpe seg opp i.

– Jeg liker SAS som selskap, men når man skal vurdere investeringer, må det gjøres med hodet. Det er ikke sikkert at hodet og hjertet vil si det samme i den saken, sier Kamark til DN.

På spørsmål om generell interesse for selskaper i Norden, sier han at iveren er noe mindre etter at overkapasiteten i det europeiske ­markedet er blitt større. Kamark vil imidlertid ikke utelukke det, hvis prisen er riktig.

SIVERTSEN: Kenneth Sivertsen er analytiker i meglerhuset SEB.

Midtøsten-selskaper vinner



Analytiker Kenneth Sivertsen i meglerhuset SEB sier til DN at de asiatiske selskapene har store fordeler i den globale luftkrigen.

– Fagforeninger er ikke-eksisterende. På lønnsbetingelser ligger de på nivå med lavkostselskapene og de har ekstremt god tilgang til, og avtaler på, finansiering fordi de er statskontrollerte, sier ­Sivertsen.

Han tror at man i Europa vil ha tre til fem store flyselskap om ti til 20 år, i tillegg til sterke Midtøsten-aktører som Etihad.

– Det er fortsatt for mange flyselskaper i Europa, det er ikke lønnsomt. I USA har man gått fra ti til fire flyselskaper, og jeg tror det samme skjer og vil skje i Europa. Etihad og Emirates utkonkurrerte Norwegian på Dubai-ruter og de vil ta over mer trafikk i Europa, sier han til DN.

