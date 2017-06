Tilgriset toalett på rasteplass: - En grisete sak og dårlig norgesreklame

ANNONSE

(GLÅMDALEN): – Dette er ikke mye å vise turistene! refser Ivan Bratli.

Han er opprinnelig fra Kongsvinger, men bor nå i Lørenskog. Bratli reagerte sporenstreks og tok kontakt med Glåmdalen, da han via en venn på Facebook fikk føre om doene på rasteplassen langs riksvei 2 mellom Skotterud og Matrand. Det skriver Glåmdalen.

– På min tur fra Sverige til Norge over Kongsvinger fredag, stoppet jeg på en rasteplass nær grensen i Norge, skriver Bratlis Facebook-venn.

– Rasteplassen var nydelig, men toalettene er det verste jeg har sett. Det var skåret store tittehull mellom toalettene, og disse var ikke av ny dato.

– Det sto at doene var rengjort 12. juni, noe jeg betviler sterkt.

HULL I VEGGEN: Slik ser det ut mellom doene, med en tekst som kan tyde på at det er noe helt annet enn uskyldige tittehull.

Hun lurer på hvem som har ansvaret.

– Uansett håper jeg at noen greier å formidle dette griseriet som vi tilbyr våre reisende til rette instans. En grisete sak, dette er dårlig norgesreklame, heter det i innlegget på Facebook.

– Vi har ikke sett hva det refereres til, og har ingen muligheter for å kontrollere det nå i helga, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Skotte i Statens vegvesen til Glåmdalen.

– Om det er tilfelle at det er så ille, er det i så fall bare å beklage.

Glåmdalens fotograf var på stedet lørdag ettermiddag ved 17-tida. Da var doene rengjort.

Av vaskeloggen gikk det fram at de hadde blitt rengjort to ganger fredag.

Hullene i veggen var derimot fortsatt der. Teksten over tyder på at det er snakk om noe helt annet enn et uskyldig «tittehull», men derimot en tilrettelegging for seksuelle aktiviteter langs riksvei 2.

