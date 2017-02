Tillerson utelukker ikke økt samarbeid med Russland

ANNONSE

Ifølge Tillerson vil USA kunne samarbeide med Russland hvis det lar seg gjøre å finne områder der et "praktisk samarbeid vil være til nytte eller gagn for det amerikanske folk".

Samtidig oppfordrer han Russland til å overholde sine forpliktelser i den såkalte Minsk-avtalen om Ukraina.

Tillerson kom torsdag til Bonn i Tyskland der han skal delta på G20-møtet og møte sin russiske kollega Sergej Lavrov for første gang.

USAs forsvarsminister Jim Mattis fikk også spørsmål om samarbeidet med Russland, under en pressekonferanse etter NATO-møtet i Brussel torsdag.

- Vi vil engasjere oss politisk. Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.

Russlands president Vladimir Putin tok samme dag til orde for et etterretningssamarbeid mellom Russland og USA i kampen mot terror og sa i en TV-tale at det vil tjene begge land.

- Det er åpenbart at alle ansvarlige stater må samarbeide når det gjelder terrorbekjempelse, sa Putin.

(©NTB)