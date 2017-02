Tiltalt i nigeriabåt-saken mener UD og Forsvaret har "gjort feil"

ANNONSE

- Han har sagt til oss at han kommer til å ta ansvar for de feilvurderinger han eventuelt har gjort. Men han kommer ikke til å ta ansvar for det han oppfatter som Forsvarets og Utenriksdepartementets feil, sier hans forsvarer Rasmus Dannevig Woxholt til NTB.

Tirsdag 28. februar starter saken mot den tidligere orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon i Oslo tingrett.

Bakgrunn: Norsk orlogskaptein tiltalt i Nigeriabåt-saken

Bjørn Stavrum er tiltalt av Økokrim for korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, tyveri og brudd på eksportloven i forbindelse med salget av minst 13 utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest-Afrika.

- Det er en svært alvorlig tiltale, og han er kjent med det. Han ser fram til å begynne. Dette har vært en lang prosess, understreker forsvareren.

Les også: Sterk kritikk av forsvarssjefen i nigeriabåt-saken

- Svært beklagelig

Siden Dagbladets første avsløringer i juni 2014 gjennomførte Stortingets kontrollkomité to høringer i 2015, om salg av marinefartøyer og andre salg av brukt forsvarsutstyr. En rekke tidligere forsvarsministre og utenriksministre stilte i høringene.

Stavrum stilte under den andre høringen. Han var da helt klar på at han hadde gjort feilvurderinger. Etter høringene ba Stortinget Riksrevisjonen gjennomgå prosessen ved salg av to F-5 jagerfly.

Rapporten, som kommer i løpet av våren, omfatter også en gjennomgang av salg av militært materiell i Forsvaret.

Forsvarer Dannevig Woxholt mener det er svært beklagelig.

- Rapporten blir dessverre ikke ferdig før rettssaken. Etter vår mening ville den åpenbart vært relevant i Stavrums sak, sier han.

Andre saker fra Nettavisen: Ellen (44) vant 2,9 millioner:- Jeg eier fortsatt ikke mitt eget sted

Skal ha forledet UD

Økokrim mener Stavrum har korrupte forbindelser til det britiske selskapet CAS Global, som fungerte som mellommenn.

"Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel", heter det i tiltalen.

Forsvaret hevdet lenge at de solgte båtene til et britisk selskap, men Stavrum er tiltalt for å ha forledet Utenriksdepartementet med denne informasjonen. Økokrim mener å kunne bevise at det var klart at båtene skulle til Nigeria da de ble eksportert.

Andre saker fra Nettavisen: Shearer: – United må beholde Ibrahimovic

Ved å forlede Utenriksdepartementet (UD) til å tro at båtene skulle til Storbritannia, skal han ha fått UD til å konkludere med at eksportlisens ikke var nødvendig.

All eksport av våpen og militært utstyr til konfliktområder eller land der krig truer, krever lisens. Hadde UD visst at båtene skulle til Nigeria, hadde det trolig ikke blitt gitt lisens.

Saken er berammet til 4. april.

Sett disse videoene?