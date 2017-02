Timelange passkøer kan gi flyflukt

ANNONSE

(Romerikes Blad): Avinor har mottatt tilbakemeldinger fra flyselskaper som ikke ønsker å legge nye ruter til Gardermoen på grunn av køene i passkontrollen. Køene kan i perioder være på opptil en og en halv time lange.

– Vi har nå tatt kontakt med politidirektoratet der vi ber om at bemanningen i passkontrollen økes omgående. Vi trenger nå en avklaring før sommeren for å kunne være forutsigbare både for passasjerene og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Joachim Westher Andersen til RB.no.

Ustabile e-gater

Ifølge Andersen er det to forhold som tidvis skaper store køer i passkontrollen.

– Den ene årsaken er at politiet rett og slett har for liten bemanning i kontrollen. Den andre årsaken er e-gatene som ikke er stabile nok. Vi ser her at det tar altfor lang tid å for eksempel ordne opp i tekniske problemer når disse dukker opp. Køsituasjonen skaper en svært dårlig reiseopplevelse for reisende som kommer til Norge. Det første de møter når de ankommer til Norge fra land utenfor Schengen-området, er en lang kø, sier Andersen.

Lenge underbemannet

Allerede i forbindelse med Schengen-evalueringen i 2011 ble det slått fast at grensekontrollen ved Oslo Lufthavn var underbemannet.

Den gangen ble det beregnet at det var behov for ytterligere 36 grensekontrollørstillinger og cirka 30 politistillinger på flyplassen.

I perioden 2011 til og med 2014 har Gardermoen politistasjon, som har ansvaret for grensekontrollen, fått tilført ti grensekontrollørstillinger og 17 politistillinger.

NHO Luftfart mener det nå er viktig at grensekontrollen er effektiv, med god passasjergjennomstrømming uten kaos og køer.

– Vi har også tidligere bedt om at ressursene må økes. De lange køene kan føre til at flyselskapene med sine langruter vil finne andre innfallsporter til Scandinavia for eksempel gjennom Arlanda eller København. Det er liten vits i å utvikle nye ruter til Kina når man ikke greier å ta unna køene, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

Han legger til at treg grensekontroll også vil kunne gi økte kostnader, både direkte og indirekte.

– I hektiske perioder må passasjerer stå i kø i én og en halv time i inngående passkontrollen. Slik kan det ikke være. Ifølge politiet mangler man 50 stillinger for å dekke grunnbehovet for bemanning i grensekontrollen, sier Lothe.

For passasjerene kan den dårlige bemanningen medføre at mange ikke rekker sine videre flyforbindelser.

Øst politidistrikt var mandag ettermiddag ikke tilgjengelige for kommentar.

