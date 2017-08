Tine selger mindre

Tine Gruppa hadde en svakere salgsutvikling i andre kvartal i år enn i samme periode i fjor. Driftsresultatet var 58 millioner kroner svakere enn i fjor.

Salgsinntektene var på 5.505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent fra andre kvartal i fjor. Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Resultat før skatt endte på 416 millioner kroner i andre kvartal, mot 488 millioner kroner i samme kvartal i fjor, en nedgang på 72 millioner kroner.

En av årsakene til nedgangen, i tillegg til økt konkurranse både nasjonalt og internasjonalt, er at Tine selger stadig mindre av søtmelk – altså helmelk og andre produkter i denne kategorien, samt meieribaserte matlagingsprodukter.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE i en pressemelding.

