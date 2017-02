Tine-topp meldt til Økokrim

ANNONSE

En selger fra emballasjeprodusenten Tetra Pak skal ha spandert 145 middager og 246 runder med drikkevarer på en Tine-direktør, skriver Dagens Næringsliv.

Tine-direktøren er blitt påspandert middager, lunsjer, spa, gaver og hotellovernattinger i perioden 2011 til 2015.

Økokrim ble denne uken varslet om forholdene.

«Tine er av Dagens Næringsliv blitt gjort oppmerksom på forhold rundt en av Tines leverandørrelasjoner i perioden 2011-2015 som kan være i strid med norsk lov. Dette har medført at selskapet onsdag 15. tok kontakt med Økokrim,» heter det i pressemelding fra meieriselskapet.

- DNs dokumentasjon medførte at Tine straks iverksatte interne undersøkelser. Tine har besluttet å overlate foreløpige funn og dokumentasjon fra undersøkelsen til Økokrim slik at de kan foreta en vurdering av om det har skjedd ulovlige forhold.

- Svært alvorlig

Konsernsjefen ser svært alvorlig på saken:

- Tine ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet. Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier Refsholt.