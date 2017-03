Tine varsler Økokrim om forholdet mellom ansatt og leverandører

ANNONSE

Økokrim etterforsker allerede leverandørforholdet mellom Tine og emballasjeleverandøren Tetra Pak, etter å ha blitt varslet av meierigiganten om at leverandørrelasjonen kunne være i strid med norsk lov.

Les også: Økokrim har startet etterforskning av Tine og Tetra Pak

Denne gangen har Tine varslet om en annen mann som har jobbet i samme innkjøpsavdeling, skriver Dagens Næringsliv.

Tine vil ikke kommentere saken ytterligere, men ser fram til å få klarhet i fakta i saken.

Ifølge to leverandører har den Tine-ansatte innkjøperen bedt dem om å arrangere turer hvor han selv skulle delta.

Tine finner ikke betalinger for disse turene i sine regnskapssystemer, men kommunikasjonsdirektør Lars Galtung sier de tar forbehold om at fakturaer for deltakelse på faglige seminarer kan inneholde slik aktivitet.

Den aktuelle innkjøperen sier han har betalt privat. Han er ikke lengre ansatt i Tine, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

(©NTB)