Tirsdag skal retten ta ny beslutning om Trumps innreiseforbud

NEW YORK (Nettavisen): CNN melder at tre føderale dommere i San Francisco tirsdag kveld lokal tid, det vil si natt til onsdag norsk tid, vil høre argumentene for og imot Donald Trumps presidentordre om å forby innreise til USA for personer fra de muslimske landene Iran, Irak, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Ordren skapte kaos på internasjonale flyplasser i USA da den ble iverksatt med umiddelbar virkning 27. januar og førte til at personer som allerede hadde fått godkjent sin innreisesøknad og var i luften på vei til USA, ble stanset da de landet.

Donald Trump argumenterer med at ordren er nødvendig med tanke på landets sikkerhet, men har ikke vært i stand til å legge frem bevis for at det faktisk er tilfellet. Han har heller ikke forklart hvorfor andre muslimske land som Saudi-Arabia og Egypt – land hvor han selv har forretningsinteresser – ikke er på listen.

Fredag suspenderte dommer James Robert i Washington deler av presidentordren, noe som ble etterfulgt av at president Trump omtalte Robert som «en «såkalt» dommer» på Twitter.

Det er statsadvokatene i Washington og Minnesota som har tatt presidentordren til retten. De argumenterer med at den skaper kaos, og at den bryter med det første grunnlovstillegget fordi det viser at myndighetene foretrekker én religion framfor en annen, og at den bryter med det 14. grunnlovstillegget fordi den diskriminerer basert på religion og opprinnelse.

Myndighetene mener på sin side at dommer Roberts suspensjon av ordren må oppheves fordi den bør kunne iverksettes mens den rettslige prosessen fortsetter.

Statsadvokatene i 16 delstater, inkludert delstater som stemte for Trump i valget, har undertegnet et skriv som ber om at presidentordren stanses. Det samme har de to tidligere utenriksministerne Madeleine Albright og John Kerry.

I tillegg har USAs største teknologiselskaper, som Apple, Facebook og Google, sendt en appell til president Trump om å annullere presidentordren fordi den skader deres forretningsdrift.

Uansett hva ankedomstolen beslutter natt til onsdag, er det ventet at saken til slutt havner hos Høyesterett.