Norske produsenter sitter igjen med lite fra Netflix og HBO.

I 2009 kjøpte nordmenn DVD og blu-ray for nesten 2,5 milliarder kroner, og brukte 101 millioner kroner på digital strømming, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

I 2016 brukte vi over 2,2 milliarder kroner på strømming av digitale filmer og TV-serier. Det fysiske salget var nede i 425 millioner kroner, skriver avisen.

Selv om strømmingen har tatt over markedet, merker ikke filmprodusentene de store inntektene fra strømmetjenestene.

- Det er peanøtter som kommer in, sier Torbjørn urfjell i Virket Produsentforeningen til avisen.

Da DVD-salget var på høyden fikk norske distributører go produsenter en støtteavgift på 3,5 kroner per solgte DVD, som gikk tilbake til produsentene. For strømmetjenestene og bredbåndleverandørene finnes ikke slike ordninger.

HBO Nordic uttaler til aviser at det blir feil å si at videostrømmerne har ovretatt markedet, og begrunner det med at strømmetjenester er en moderne form for betal-TV.

Netvlix vil ikke kommentere saken direkte, og henviser til pressemeldinger om sine investeringer og økte satsing på egenprodusert europeisk innhold, skriver Dagens Næringsliv.

