Tjente ti millioner på to måneder gjennom salg til Oslo kommune

To eiendomsinvestorer dro inn store penger på å kjøpe og selge en bygård.

En bygård i Neuberggata i Oslo skiftet eier tre ganger fra desember 2015 til april 2016. Dagens Næringsliv skriver at dette endte med at to store eiendomsspekulanter tjente ti millioner kroner takket være et salg til Oslo kommune to måneder etter at de selv kjøpte bygården.

Neuberggata 24 ble solgt for 128 millioner kroner pluss omkostninger 14. april 2016, kjøpt av Oslo kommune med offentlige midler.

Den kjappe profitten gikk i lommene til Mano Eiendom, som eies av Geir-Åge Normannseth og Per Øyvind Martinsen. Selskapsstrukturen er komplisert, men Martinsen sier til Dagens Næringsliv at det kun er de to inne på eiersiden.

Avisen skriver at det kommunale foretaket Boligbygg har kjøpt leiligheter og bygårder av konkursgjengangere for 222 millioner kroner, og at direktekjøp for 676 millioner kroner nå blir gransket.

Skattekrim gikk fredag 13. oktober til aksjon mot tre personer, hvorav to er regnet som konkursgjengere og én er ansatt i Boligbygg. Aksjonen kom etter avsløringer om at Boligbygg mangler skikkelig dokumentasjon knyttet til mange av totalt 51 leiligheter som er kjøpt av den ene av disse personene, en svensk snekker.

Boligbygg har bestilt en ekstern gransking og satt en midlertidig stopper for alle eiendomskjøp. 23. oktober ble selskapets styreleder Jan-Erik Nielsen byttet ut av byråd Geir Lippestad.

Én person i kjøpsteamet i Boligbygg er ifølge DN.no siktet for grov økonomisk utroskap.

