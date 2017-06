ANNONSE

Ifølge Økokrim gjelder dommen fra Oslo tingrett også tre forsøk på grove lånebedrageri på rundt fem millioner kroner og trygdebedrageri.

61-åringen er dømt til to år i fengsel, mens 29-åringen er dømt til ett år og åtte måneder.

– De to må betale erstatning til Nav og Husbanken, og 60-åringen får inndratt et selskap i Gibraltar som eier en leilighet og to garasjeplasser i Spania, opplyser Økokrim.