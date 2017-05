BEST I NORDEN: Handelshøyskolen BI (Norwegian Business School) i Oslo er best i Norden i Mim-utdanning ifølge The Economist. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

To norske skoler med på internasjonal toppliste

Tidsskriftet The Economist har for første gang rangert masterprogrammene i ledelse (MIM). Både BI og NHH kommer inn på topp 40-listen. BI er best i Norden.