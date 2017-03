To nye direkteruter til USA fra Bergen

ANNONSE

(Bergensavisen): Når den nye terminalen åpner 17. august 2017 vil nye Flesland ha kapasitet til å håndtere 7,5 millioner passasjerer i året.¨

Med det vinker Avinor farvel til kapasitetsproblemer i dagens terminal. Norwegian benytter anledningen til å lansere to nye direkteruter.

Nylig ble det klart at Norwegian legger ned direkteruten fra Bergen til New York.

Under en pressekonferanse på Flesland opplyser Norwegian at de starter direkterute til Stewart International flyplass, som ligger cirka 10 mil nord for Manhattan. Herfra skal passasjerer busses til New York, en tur som tar cirka halvannen time.

Det blir også startet direkterute fra Bergen til Providence i Rhode Island, halvannen times kjøring fra Boston.

Her går det tog og buss mellom flyplassen og Boston sentrum.

To ukentlige avganger

Ruten til New York starter opp 2. juli. Det blir to ukentlige avganger fra Stewart til Bergen, på torsdager og søndager, frem til 26. oktober. Retur blir mandag og fredag.

Det blir også to ukentlige avganger til Providence, mellom 1. juli og 24. oktober. Tirsdag og lørdag går tuten fra Rhode Island, mens retur fra Flesland blir onsdag og søndag.

Nye fly

Rutene skal betjenes av den nye flytypen Boeing 737 MAX. Norwegian har bestilt over 100 fly av denne typen, og det første flyet blir levert på forsommeren.

– MAX har flere seter og lengre rekkebvidde enn sammenliknbare flytyper, noe som muliggjør rimelige interkontinentale ruter mellom mindre flyplasser. MAX reduserer også drivstofforbruket og Co2-utslippene med 14 prosent sammenlignet med dagens mest moderne og sammenliknbare fly, opplyser Norwegian.

Fra før er det allerede kjent at det i forbindelse med ny terminal åpner fem nye direkteruter fra Bergen, til Budapest, Glasgow, Göteborg, St. Petersburg og Zürich.

