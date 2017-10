Tokyo-børsen til værs etter ny seier for «Abeonomics»

I Japan har folket gitt Abeonomics et fornyet mandat, noe som har bidratt til å løfte Nikkei med 1,2 prosent i dag.

Kort tid før stengetid er hovedindeksen Nikkei 225 på børsen i Tokyo opp 1,11 prosent - hovedsaklig som følge av at statsminister Abe på ny seiret.

Shinzo Abe går nå inn i sin fjerde periode som statsminister etter at hans parti LDP, sammen med koalisjonspartneren Komeito, nok en gang fikk mer enn to tredjedeler flertall i parlamentet.

- Ikke så rart kanskje, ettersom japansk økonomi går så det suser, målt ved verdiskapning per innbygger, skriver DNB markets i en morgenrapport mandag.

Det ligger an til ekspansiv finanspolitikk fremover, og en økonomisk vekst som vil sørge for fortsatt nedgang i et allerede lavt arbeidsledighetsnivå.

- Sentralbanksjef Kurodas periode utløper i april neste år, men han – eller en likesinnet - får trolig lov til å fortsette en periode til. Ettersom lønns- og prisvekst trolig vil fortsette å glimre med sitt fravær, er det duket for fortsatt nullrenter i Japan i overskuelig framtid. Sentralbankens verdipapirkjøp er derimot på nedadgående kurs, og vi venter at denne trenden fortsetter slik at man går mot avvikling av kjøpene sent i 2019. Det uttalte målet om å kjøpe for 80 000 milliarder yen i året vil trolig sløyfes i løpet av det neste året, skriver DNB Markets.

Andre asiatiske nøkkelbørser mandag klokken 0810 norsk tid:

Singapore Straits Times. +0,20%

Seoul KOSPI: +0,04%

Hongkong Hang Seng: -0,65%

