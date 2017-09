Tollefsen med nytt milliardkjøp i Danmark

Ivar Tollefsens Heimstaden har bladd opp nesten en milliard kroner for to boligprosjekter i København.

Det er gjennom sitt danske datterselskap Heimstaden Danmark A/S at Heimstaden har inngått avtale om kjøp av to prosjekteiendommer i København. Naboprosjektene Kanalkanten og Nordkaien, som ligger i Sydhavnen, er på til sammen 21 500 kvadratmeter vil gi 246 leiligheter når de står ferdige, skriver estatenyheter.

Heimstaden kjøper et selskap som sies av PenSam, Sjaelsö Management og KPC. Salgssummen er 790 millioner danske kroner, noe som tilsvarer 980 millioner norske kroner. Eiendommene tas over i desember 2018 og april 2019.

– Vi er glade for å kunne fortsette å vokse i den danske hovedstaden og øke vårt eksisterende portefølje med disse fine eiendommene på Teglholmen. Eiendommene har høy kvalitet og gjennom vår erfaring og kunnskap innenfor utleie på Teglholmen er vi trygge på at det økonomiske resultatet av kjøpet blir bra, sier Magnus Nordholm i Heimstaden.

– Vi er meget fornøyd med salget til Heimstaden, og vi har opplevd en positiv og konstruktiv prosess i hele forhandlingsløpet, sier Carsten Gröhn, avdelingssjef for alternative investeringer i PenSam.

