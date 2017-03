Toppøkonom: Bare et tidsspørsmål før norske boligpriser faller

ANNONSE

- Sannheten er at alle boligmarked er sykliske. Det viser historikken fra over hundre land. Mye tyder på at det norske markedet nå er på toppen av syklusen. Derfor vil det komme en prisnedgang. Spørsmålet er hvor kraftig den blir, sier Albert Saiz til Nettavisen.

Saiz, som er opprinnelig fra Barcelona, er boligøkonom og leder for «Center of Real Estate» ved det amerikanske universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det er et av de aller høyest rangerte universitetene i verden.

Saiz, som forsker på boligmarkeder over hele verden, er i Norge i anledning konferansen til Eiendom Norge, som går av stabelen torsdag. Han sier det er vanskelig å si hvor mye de norske boligprisene vil falle og når. - Det kommer en korreksjon i norske markedet, men spørsmålet er hvor stor den er. La oss håpe det blir en myk og ikke en hard landing, sier Saiz. - Har man et fall på fem til ti prosent over noen år, bør det gå greit. Hvis man får tilstander som i Spania, Irland og deler av USA under Finanskrisen, der boligprisene falt i noen steder 70 prosent, er det noe helt annet, legger han til.







Mer stabilt Saiz understreker at han ikke tror det fremtidige boligprisfallet i Oslo vil være i nærheten av så kraftig som det vi så i disse områdene. - I Oslo er prisveksten er drevet delvis av mangel på områder regulert til boliger og av dyre konstruksjonskostnader. I slike steder pleier fallet å være mer begrenset. Samtidig er boligpriser veldig vanskelige å forutse. Man må huske at boligmarkedet ikke er et finansielt marked, men et forbrukermarked. Prisen avhenger fullstendig av hva forbrukerne er villig til å betale, sier Saiz. Saiz mener utviklingen i det norske boligmarkedet vil avhenge veldig av boligbyggingen fremover. - I Oslo har den vært treg frem til nå, men vi ser tegn til den tar seg opp, sier Saiz. Norge bygger flest boliger i Europa - Bør bygge høyere

Han ser flere ubenyttede muligheter hvis man vil øke boligbyggingen i Oslo i tiden fremover. - På toget fra flyplassen så jeg store områder rundt Oslo som ikke er bygd ut. Hvorfor ikke? Jeg er klar over at det er hensyn knyttet til miljø og landbruk som man må ta høyde for, men det finnes muligheter for å løse dette, sier han.

Han mener dessuten man bør bygge boliger mye tettere i Oslo enn hva som er tilfellet i dag. - Det krever ikke et geni til å se at dere bygger med veldig lav tetthet. Det er åpenbart et problem. Jeg tror det ville vært smart å bygge høyere hus, sier Saiz.