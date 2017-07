Glem nøkkelkort til utgangsdør, printer og kantine. Nå er det microchips som er fremtiden for bedrifter mener amerikansk firma.

Hos tech-selskapet Three Square Market i USA ønsker sjefen å sette inn en microchip i hånden til alle sin ansatte.

Teknologien er langt ifra ny, men selskapet blir allikevel den første i USA som benytter seg av akkurat denne typen chip, skriver CNBC.

Les også: Den flyvende bilen kan endelig bli virkelighet

- Vi synes dette er det riktige å gjøre for å fremme innovasjon, på samme måte som den førerløse bilen har gjort de siste månedene, sier administrerende direktør Todd Westby til kanalen.

Han forventer at alle hans 50 ansatte vil si ja til tilbudet om chippen, som er på størrelse med et riskorn.

Les også: Emily ble frisk etter leukemi - kan åpne for banebrytende kreftkur

Westby kan forsikre at at Three Square Market ikke kan og vil bruke teknologien til å overvåke sine ansatte. Risikoen for at chippen kan bli hacket er også ikke-eksisterende påpeker Westby.